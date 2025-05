Formazione e flessibilità: il modello UniMarconi per l’Università del futuro

In un contesto in cui le skill richieste dal mondo del lavoro cambiano alla velocità della tecnologia, UniMarconi si distingue per un’offerta didattica orientata al futuro. I suoi corsi di laurea e master sono progettati in costante dialogo con imprese, enti pubblici e attori del mondo produttivo, per formare figure professionali pronte a entrare o a crescere nel mercato. “Quest’anno abbiamo fatto una completa rivisitazione della nostra offerta formativa”, spiega il rettore Marco Abate. “Un passaggio fondamentale è stato la consultazione con le cosiddette ‘parti interessate’, in particolare con il mondo del lavoro, proprio per recepire le principali richieste da parte della società”.