Gianni Morandi festeggia in spiaggia l'anniversario con la sua Anna

"Il nostro anniversario, in riva al mare. Sono 27 anni…" scrive sui social Gianni Morandi , postando un romantico scatto sulla spiaggia al tramonto insieme alla sua amata Anna Dan . Occhi negli occhi, sorriso radioso, lui con in mano un calice di vino e lei un bouquet di fiori bianchi: celebrano così, più innamorati che mai, il loro primo incontro.

Amatissimi e seguitissimi sui social, Gianni e Anna commuovono i follower con il loro scatto d'amore. Si sono conosciuti 27 anni fa a Monghidoro. Lui aveva organizzato una partita di calcio ed era in campo, lei sugli spalti con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!" ha ricordato il cantante molti anni dopo. Il colpo di fulmine è stato immediato, e da allora non si sono più lasciati. "

Nel 1997 dal loro amore è nato Pietro, primo figlio per la Dan e quarto per Morandi (dopo Marco, Marianna e Serena, avuti dalla ex moglie Laura Efrikian). Il 10 novembre 2004 si sono sposati in segreto con una cerimonia intima e riservata. Oggi sono una delle coppie più solide e amate del mondo dello spettacolo e anche in occasione dell'anniversario i follower si sono stretti attorno a loro con un caloroso abbraccio virtuale.

