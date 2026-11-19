Morandi nel corso degli anni ha raccontato che continuava a correre tra i 25 e i 30 chilometri alla settimana per affrontare i concerti con maggiore resistenza fisica e fiato. Il cantante aveva spiegato di scegliere percorsi misti, preferendo erba e sterrato all'asfalto e al cemento per preservare le ginocchia. Negli ultimi anni il rapporto con l'attività fisica si è arricchito di nuove attenzioni. Dopo il grave incidente domestico del 2021, nel quale riportò ustioni estese, Morandi ha dovuto affrontare un lungo percorso di recupero. La ripresa ha richiesto pazienza e impegno, anche per recuperare pienamente la funzionalità della mano.