Gianni Morandi si allena a 81 anni: "Non è fitness, è manutenzione straordinaria"
Il cantante continua a prendersi cura del proprio corpo tra esercizi con gli elastici, palestra, camminate e una lunga passione per la corsa
Gianni Morandi non ha nessuna intenzione di appendere le scarpe da ginnastica al chiodo. Anzi, a 81 anni, continua a trovare nuovi modi per allenarsi e mantenersi in movimento. Questa volta a finire sotto i riflettori sono gli esercizi con gli elastici, un'attività che il cantante ha raccontato con la consueta ironia sui social, accompagnando il momento con una battuta: "Non è fitness. È manutenzione straordinaria", che ha conquistato i follower.
La passione per la corsa: 13 maratone e migliaia di chilometri
Il rapporto tra Gianni Morandi e lo sport viene da lontano. Prima degli esercizi in palestra c'è stata soprattutto la corsa, una passione che il cantante ha coltivato per decenni, iniziando a partecipare alle maratone nel 1997. Quella di New York del 2018 era stata la sua tredicesima, completata in 5 ore, 47 minuti e 36 secondi. "Finché riesco ad alzarmi io continuo a correre", aveva spiegato, scherzando sul fatto che l'alternativa sarebbe stata restare sul divano davanti alla televisione.
Il segreto per affrontare il palco
Morandi nel corso degli anni ha raccontato che continuava a correre tra i 25 e i 30 chilometri alla settimana per affrontare i concerti con maggiore resistenza fisica e fiato. Il cantante aveva spiegato di scegliere percorsi misti, preferendo erba e sterrato all'asfalto e al cemento per preservare le ginocchia. Negli ultimi anni il rapporto con l'attività fisica si è arricchito di nuove attenzioni. Dopo il grave incidente domestico del 2021, nel quale riportò ustioni estese, Morandi ha dovuto affrontare un lungo percorso di recupero. La ripresa ha richiesto pazienza e impegno, anche per recuperare pienamente la funzionalità della mano.
Anche di recente Gianni Morandi ha confermato di non aver abbandonato le proprie abitudini sportive e ha raccontato di continuare ad allenarsi sul circuito di circa un chilometro che si trova nel giardino di casa. Percorre cinque, sei o anche sette giri al mattino, a seconda delle condizioni fisiche e di come si sente.