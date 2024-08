Non è la prima volta che Gianni Morandi dedica alla sua Anna Dan messaggi romantici e teneri post sui social. E tantissime sono le occasioni in cui il cantante condivide scatti che li ritraggono insieme, nei loro viaggi o a casa, mano nella mano, abbracciati e sorridenti.

E Gianni non ha mai nascosto il suo amore e la sua gratitudine per lei, che gli è stata acconto in ogni momento della loro vita insieme, sostenendolo e aiutandolo nei periodi più difficili. Come dopo l'incidente di qualche anno fa quando il cantante si procurò gravi ustioni alle mani e ai piedi e Anna si trasformò nella sua infermiera d'eccezione.

Anna Dan è anche la social media manager e spesso la fotografa di fiducia di Morandi, come aveva specificato lui stesso dopo una polemica sorta nel 2025. "Gestisco fb e Instagram con Anna ... si tratta di una questione familiare e tutti i post e i commenti ai fan sono miei senza nessun team di social".