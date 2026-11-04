"Giannagold è una celebrazione della mia resistenza nel mondo della musica ed è una partenza, sulla copertina del disco c'è un fiore di tarassaco, il soffione, che se lo soffi tutti i petali vanno a terra e rinascono, non si sciupano mai, come me. Perché non si devono mai buttare via i sogni", dice parlando incalzata dalla sua stessa energia. Sul placo, spiega, "non ho mai paura, mi sento a mio agio. C’è grande preparazione prima. Sono asmatica tutta mezza rotta ma per gli allenamenti che faccio sono... Giannagold". Tra questi c'è il triathlon, ultima gara a Ibizia pochi settimane fa: "Mi hanno squalificata ero la più vecchia tra le donne, ma non per un mio errore: hanno chiuso le strade prima del previsto. L'anno scorso nel nuoto ero andata a zig zag, ho fatto mille metri in 25 minuti. Quest'anno andavo bene anche nella bicicletta, ho voluto la medaglia lo stesso. Mi allena Alex Schwazer, si è dedicato a me perché ha visto che sono una persona seria e mi sono appassionata alla sua storia".