Gerardina Trovato, voglia di ricominciare: "Sono stata male, ora datemi una possibilità"
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Gerardina Trovato © Instagram
Per Gerardina Trovato il ritorno sul palco si interrompe proprio quando sembrava finalmente essere ripartito. La cantautrice siciliana ha affidato ai social la notizia che nessun artista vorrebbe dare ai propri fan: il tour Garantisco il ritorno, cominciato il 13 giugno, deve fermarsi. Durante le prove aveva avvertito un dolore che sembrava il semplice effetto della stanchezza. Poi una visita dall'otorino e un esame con mezzo di contrasto hanno cambiato completamente il quadro. "Pensavo fosse stanchezza", ha raccontato in un video sui social, prima di spiegare che i medici hanno individuato una cisti alla gola, in una posizione delicata perché preme sulle corde vocali.
La cantautrice dovrà sottoporsi a due interventi: il primo per rimuovere la cisti, il secondo per intervenire sulle corde vocali. Dopo le operazioni sarà necessario un periodo di riabilitazione. Una prospettiva che inevitabilmente mette in pausa il tour del 2026 e il progetto discografico che avrebbe dovuto accompagnarlo, con i suoi successi riletti in versione 3.0, due brani inediti e una sorpresa ancora da svelare.
Nel video, Gerardina Trovato non nasconde la preoccupazione, ma nemmeno la voglia di guardare oltre. "Non dovrebbe essere maligna, dovrebbe essere benigna", racconta citando le parole ricevute dal medico. Poi arriva la promessa più importante: "Vi garantisco che tornerò a cantare come prima, se non meglio di prima". Al momento non sono ancora state comunicate le modalità per il recupero delle date già previste né eventuali informazioni sui biglietti.
La pausa arriva in un momento particolare per l'artista. Nell'estate del 2024 il suo nome era tornato a circolare con forza grazie ai video diventati virali su TikTok, che avevano riportato le sue canzoni, da Gechi e vampiri a Sognare sognare, davanti a una nuova generazione di ascoltatori. Il tour avrebbe dovuto trasformare quell'attenzione in un nuovo percorso musicale, sostenuto da una band e da un progetto concreto.
Ed è forse per questo che la delusione, nel messaggio di Gerardina Trovato, si sente ancora di più. "Ero felice davvero, perché dopo tanto tempo sarei ritornata in Sicilia e in tante altre regioni d'Italia", ha detto, ringraziando i musicisti, il manager Nando e tutta la squadra. Infine, ha scelto di chiudere con una richiesta quasi intima: "Dite una preghierina per me". E con la speranza di ritrovare presto, dall'altra parte del palco, quel pubblico che l'ha aspettata così a lungo.
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