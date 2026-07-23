Ed è forse per questo che la delusione, nel messaggio di Gerardina Trovato, si sente ancora di più. "Ero felice davvero, perché dopo tanto tempo sarei ritornata in Sicilia e in tante altre regioni d'Italia", ha detto, ringraziando i musicisti, il manager Nando e tutta la squadra. Infine, ha scelto di chiudere con una richiesta quasi intima: "Dite una preghierina per me". E con la speranza di ritrovare presto, dall'altra parte del palco, quel pubblico che l'ha aspettata così a lungo.

