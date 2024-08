I due nel 1994 duettarono nel brano "Vivere" e Gerardina ha raccontato com'è nata la collaborazione. "Andrea fa solo l’interprete. 'Vivere' ce lo siamo inventati in sala d’incisione: il brano non nasce come duetto. Il produttore ha pensato di mettere una voce e la scelta è caduta su Andrea, così è nato il duetto. Dopo aver venduto 55 milioni di dischi in tutto il mondo, ed essere diventato un’icona, ha pensato bene di non rispondermi più al telefono". La Trovato ha poi lanciato un'ultima stoccata al tenore: "Ovviamente a Hollywood ha cantato 'Vivere', portando con sé la Pausini. Laura dopo l’esibizione è tornata in albergo, mentre lui ha messo la mano nel cemento dei vivi".