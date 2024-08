Gerardina Trovato torna a cantare dopo gli anni bui: "Non abbandonatemi"

Il 14 agosto un utente ha pubblicato un video su TikTok in cui si vede la cantante 57enne esibirsi struccata e in tuta su un piccolo palco, durante quella che sembra essere una festa di paese. Gli spettatori presenti sono rimasti stupiti nel vederla di nuovo con un microfono in mano, in quello che poterebbe essere il primo passo verso il rilancio della sua carriera, dopo un lungo periodo segnato dalla depressione e dai problemi economici. La Trovato ha ringraziato tutti attraverso un commovente appello, rivolgendosi al suo pubblico con la voce rotta dall'emozione. "Ciao amici di TikTok. Sono Gerardina Trovato e sono a casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente, nooi non saremmo niente se non ci foste voi", ha dichiarato l'artista. "Non mi abbandonate, diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza. Ciao a tutti".