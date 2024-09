"Verissimo": ecco gli ospiti del weekend

In esclusiva, il ritorno in tv di Gerardina Trovato, la cantautrice siciliana che quest’estate, dopo un lungo periodo difficile, aveva chiesto via social ai suoi fan di non abbandonarla. Prima intervista anche per la campionessa Jasmine Paolini, che a Parigi 2024, nel doppio in coppia con Sara Errani, ha vinto uno storico oro olimpico per il tennis italiano. A poche ore dal debutto della nuova stagione di “Tu Sì Que Vales”, saranno ospiti i conduttori: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Inoltre, intervista ritratto per le sorelle della musica pop italiana: Paola e Chiara. Teresa Langella e Andrea Dal Corso, coppia nata nello studio di "Uomini e donne", rivedranno le immagini più emozionanti del loro recentissimo matrimonio. Infine, direttamente da "Endless Love" sarà a Verissimo Melisa Asli Pamuk, l’attrice che nella serie interpreta Asu.