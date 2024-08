Chiesto processo penale contro Gerard Depardieu per lo stupro di Charlotte Arnould

Charlotte Arnould è stata la prima donna a denunciare ufficialmente Depardieu, fino a portarlo in tribunale, ma a muovere le primissime accuse, diversi anni fa, era stata Emmanuelle Debever, l’attrice che poco più che ventenne aveva condiviso con lui il set di "Danton" di Andrzej Wajda (1983). La donna si è suicidata a dicembre 2023, gettandosi nella Senna, nel giorno in cui è andato in onda sulla tv francese il programma "Complèment d'investigation", l'inchiesta sui presunti casi di molestie commesse dall'attore francese. Altre tredici donne hanno accusato di abusi sessuali l'attore, venute alla luce dopo la pubblicazione di una lunga inchiesta del sito Mediapart. Ad aprile l'attore è stato accusato di violenza sessuale da due donne e posto in stato di fermo in un commissariato di Parigi per essere interrogato, è stato successivamente rilasciato. Le due donne che lo accusano sostengono di essere state molestate dall'attore sul set di due film, uno del 2014 e l'altro del 2021. Nel luglio 2023 un’assistente di scena ha mosso l'ennesima accusa contro Depardieu per tentata violenza sessuale ai sui danni avvenuta qualche anno prima.