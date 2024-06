Da tempo si vociferava di una crisi tra i due ma ora Geolier, che alla ex fidanzata ha dedicato canzoni e strofe piene d'amore, ha confermato l'addio. Il rapper ha aperto le porte della sua nuova villa di Pozzuoli a Esse Magazine e, parlando del nuovo album, ha confessato: "L'amore è sempre stato presente nella mia vita, c'è nel disco perché è quello che ho vissuto... la rottura. E' stato più quello che altro. Ero abituato a vivere in quel modo da sempre". Riflettendo su una probabile nuova relazione, ha poi aggiunto: "Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso. Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo".