Blanco torna single? La fidanzata Giulia è sparita

Poi è arrivata la vittoria a Sanremo a sparigliare le carte e la loro passione potrebbe non aver retto. Così le immagini di coppia sono sparite dai social e di Blanco e Giulia Lisioli restano solo i profili da single. Non si sa se sia ufficialmente finita o se siano in pausa, ma entrambi non pubblicano più la loro vita sentimentale.

Blanco dopo le date dei tour andate sold out in pochissimo tempo e gli appuntamenti aggiunti per accontentare i fan, si divide tra eventi mondani e interviste. Dalla settimana della moda milanese a quella parigina, il giovane cantante che ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, non si fa mancare nulla. Appare in passerella, nel backstage, in prima fila, è tra gli ospiti più acclamati e richiesti. Dalla cover nudo con Mahmood alle foto a Parigi, è sempre felice e sorridente con l’entusiasmo contagioso che lo contraddistingue. Chissà se il nuovo capitolo della sua vita sarà ancora con Giulia oppure se i due hanno voltato pagina e sono “spariti” l’uno per l’altra come sui social.

