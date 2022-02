Blanco in crisi con la fidanzata Giulia: “Alti e bassi”

“Tu hai la faccia di uno che è felice in amore”, dicono a Blanco in radio. “Alti e bassi”, replica con una pausa di sospensione il cantante. Alla domanda sulla sua storia con Giulia, da quanto duri, lui ha un’incertezza di troppo: “Alti e bassi… sono fidanzato da un anno”. A toglierlo dall’imbarazzo ci pensa Mahmood: “Non parliamo di queste cose”.

Concerti che vanno sold out nell’arco di pochi secondi, date che si aggiungono e una nuova vita da programmare. Difficile non farsi travolgere dagli eventi e mantenere gli impegni presi prima del vortice di Sanremo. Anche per l’entusiasta e scatenato Blanco non dev’essere facile barcamenarsi. E così si lascia sfuggire un “Alti e bassi” in amore che fa sospettare. Lui genuino e diretto non ha pensato che il tentennamento avrebbe fatto subito scattare l’ipotesi rottura. Le fan gioiscono in attesa di vederlo single e su piazza. Giulia Lisioli, che in queste settimane è stata travolta dai like social, non si sbilancia e su Instagram tace.

