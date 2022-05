Gemitaiz: "Rappo tutto quello che ho dentro tra pandemia e solitudine"

"I due anni di pandemia hanno senza dubbio influenzato la mia scrittura, ma non diminuito - commenta Gemitaiz - L'eclissi di sole è un evento raro quanto speciale. Può risultare triste o intimo ma mai banale. Il disco verte molto sul fascino della solitudine".

Parlando ai fan sui social, il rapper ha anche raccontato: "Il disco è la perfetta evoluzione dopo 'Davide' e c'è tutto quello che avevo dentro. Non è un disco leggero. Fino al giorno dell’uscita per me sarà un po' come stare in un limbo, sapendo di non poterne uscire se non quando queste canzoni saranno anche vostre".

Ufficio stampa

L’uscita del nuovo progetto discografico farà da apripista a una stagione estiva che vedrà Gemitaiz calcare i maggiori palchi dei festival italiani.

Intanto per l’uscita dell'album l’artista ha deciso di dare appuntamento ai fan nel corso di 4 speciali date instore in giro per l’Italia, prima di tornare live con il suo tour: dopo Milano, il 14 Maggio sarà a Roma alla Discoteca Laziale, ore 16. Il 16 Maggio a Napoli alla Feltrinelli Stazione Centrale Piazza Garibaldi, ore 18, il 17 Maggio a Bari a LaFeltrinelli c/o C.C. Santa Caterina, ore 16.

TI POTREBBE INTERESSARE: