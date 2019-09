Gemitaiz e MadMan aprono la loro "Scatola nera": "Abbiamo portato anche Giorgia nel mondo del rap"

La loro non è una collaborazione che nasce a tavolino ma è figlia di una naturale affinità. "E' tutto molto spontaneo - spiegano -. Del resto non potrebbe che essere così, sentendoci praticamente tutti i giorni". Carriera solista e quella in duo procedono di pari passo, linfa vitale una per l'altra. "Siamo come la maionese - scherza MadMan -. Buona sia da sola che in accompagnamento". "Scatola Nera" ha coinvolto anche molti amici e colleghi: da Salmo a Marracash e Guè Pequeno, passando per Tha Supreme e Priestess. "Ma i veri pezzi forti - sottolineano Gemitaiz e MadMan - sono quelli che non ti aspetti, quelli con Giorgia e con Mahmood, in un confronto che va al di là di generi e generazioni".



Giorgia duetta nel brano che dà il titolo all'album. "Non abbiamo avuto necessità di convincerla. E' stata lei a farci arrivare un apprezzamento per il nostro lavoro e così abbiamo pensato di coinvolgerla. La traccia c'era già, gliel'abbiamo proposta e lei non ci ha pensato due volte. E' il suo primo featuring con dei rapper. E ne siamo orgogliosi", dice Gemitaiz. Mentre su Mahmood (nel brano "Karate"), arrivano i complimenti di MadMam: "E' un artista trasversale, tra i più talentuosi in questo momento". I due brani, ne è convinto il duo, saranno anche il modo per entrare in contatto con chi non frequenta normalmente l'hip hop. "Grazie a sonorità più familiari".



Tra i titoli presenti nell'album ne spunta anche uno che potrebbe far pensare a un omaggio ai Red Hot Chili Peppers: "Californication". "Più che un tributo è l'immaginario che suscita quel brano. Eravamo a Los Angeles e le sensazioni che ci rimandava hanno ispirato il brano", spiega Gemitaiz che poi rimanda al mittente qualunque accusa di istigazione all'uso di droghe nei testi. "La musica equivale a libertà di espressione. Non faccio musica pensando a chi mi ascolta. La musica è arte, e l'arte dovrebbe essere libera e non vincolata". A marzo, ad attendere i due rapper, ci sono i palasport di Roma e Milano (il 13 e il 20 marzo), con tanti ospiti: "Un traguardo fondamentale. Perché l'obiettivo è fare sempre meglio".