A novembre in tour in Italia 5 settembre 2019 16:16 GionnyScandal si mette a nudo con il nuovo album “Black Mood” Influenze emo, testi introspettivi e chitarre elettriche. In uscita il 6 settembre

“Desideravo mettermi a nudo senza filtri”. Gionata Ruggeri, in arte GionnyScandal, racconta tutto se stesso nel nuovo album “Black Mood”, in uscita il 6 settembre per l’etichetta Virgin Records. Le 16 tracce segnano una svolta nella produzione dell’artista originario di Matera, considerato uno dei maggiori esponenti nostrani della corrente musicale emo-trap.

Dopo il successo del precedente singolo “Ti amo Ti odio” e dei due dischi d’oro “Per sempre” (24 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale) e “Solo te e me” (oltre 31 milioni), il giovane talento apre un nuovo capitolo della sua già vasta produzione musicale.

“L’album più completo che abbia mai realizzato” - “Ho iniziato a lavorare un anno e mezzo fa con il mio produttore Sam Lover. Ci ho messo tutto me stesso, sia nei testi sia nelle produzioni, senza censure o ipocrisie”, racconta GionnyScandal, responsabile di aver portato in Italia sonorità inedite vicine all’emo-trap. Il genere, reso noto negli Stati Uniti grazie ad artisti come Lil Peep e XXXTentacion (scomparsi rispettivamente nel 2017 e nel 2018), si differenzia dal rap tradizionale per dei contenuti più emotivi e personali, oltre che per l’uso di sonorità vicine alla musica emo e pop punk. “Nell’album si sentono molto le mie influenze, come il mio passato in una band”, continua il giovane classe 1991, “Sono anche felice di aver suonato tutte le chitarre che sentite nell’album. Dal punto di vista dei testi, ho deciso di non nascondere nulla, di parlare anche di argomenti difficili come la depressione, un male sottile con il quale convivo da un po’ di anni”.

Sound ipnotico e collaborazioni internazionali - “Black Mood” mescola elementi presi da generi come l’emocore e la trap, confermando ancora una volta la capacità di GionnyScandal di muoversi in differenti ambienti musicali. Un suono ricco di suggestioni, ipnotico e incalzante, che cattura sin dal primo ascolto. Masterizzato e mixato interamente negli Stati Uniti, l’album gode di un appeal internazionale, grazie anche alle collaborazioni di artisti cardine del genere emo-trap americano come Global Dan (nel brano Goodbye), Cyrus Yung e Cal Amies.