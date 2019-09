Gemitaiz coinvolto in un incidente stradale: "Vivo per caso, non guidate ubriachi"

Gemitaiz è stato vittima di un incidente automobilistico, come lui stesso ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram. In compagnia di Venerus si erano esibiti il 30 agosto al Magnolia di Segrate (Mi), ospiti sul palco del concerto di Franco126 (con cui hanno pubblicato "Senza di me"). "Un fan ci è entrato dentro la macchina a 80 all'ora fermi a un semaforo. Io e Venerus siamo vivi per caso. Non guidate ubriachi, non prendete la macchina, non vi ubriacate al volante", ha scritto.