È morto Gary "Mani" Mounfield, bassista di Stone Roses e Primal Scream

Il cantante degli Oasis, Liam Gallagher, ha scritto: "Scioccato e assolutamente devastato nell'apprendere la notizia di Mani. Il mio eroe, R.I.P. Kid. La cantante degli Happy Mondays, Rowetta su X ha commentato: "Mi mancherai tantissimo. Tutto il mio amore ai ragazzi, alla famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano". Il cantante dei Charlatans, Tim Burgess, ha condiviso una foto scattata qualche giorno fa che ritrae la coppia insieme mentre festeggiano il 63° compleanno di Mounfield: "Uno dei migliori in assoluto sotto ogni punto di vista. Un amico così meraviglioso". La morte di Mounfield arriva dopo l'annuncio di una tournée nel Regno Unito, durante il quale avrebbe raccontato le sue esperienze e i suoi ricordi con gli Stone Roses e i Primal Scream a partire da settembre 2026 intitolato "The Stone Roses, Primal Scream, and Me - An Intimate Evening with Gary 'Mani' Mounfield".