È morto Gary "Mani" Mounfield, bassista di Stone Roses e Primal Scream

Il musicista aveva 63 anni. Il tributo di colleghi e amici come Liam Gallagher e Tim Burgess
© Afp
Il bassista degli Stone Roses, Gary "Mani" Mounfield, è morto a 63 anni. Suo fratello Greg lo ha annunciato su Facebook: "È con il cuore pesante che devo annunciare la triste scomparsa di mio fratello", aggiungendo: "Ricongiunto con la sua bellissima moglie Imelda". Mounfield è stato uno dei membri fondatori del gruppo, suonando in entrambi gli album degli Stone Roses. E' rimasto fino allo scioglimento nel 1996, per poi unirsi ai Primal Scream. Nel 2011, ha annunciato di aver lasciato la band per riformare gli Stone Roses.
Il musicista sarebbe morto nella sua casa di Heaton Moor Stockport, dopo essere collassato a seguito di una crisi epilettica. Fonti familiari affermano che è stata chiamata un'ambulanza, ma non è stato possibile rianimarlo. La notizia arriva appena due anni dopo la morte di cancro della moglie Imelda Mounfield, tre anni dopo la diagnosi di cancro all'intestino. La coppia ha avuto due gemelli, nati nel 2013.
Il cantante degli Oasis, Liam Gallagher, ha scritto: "Scioccato e assolutamente devastato nell'apprendere la notizia di Mani. Il mio eroe, R.I.P. Kid. La cantante degli Happy Mondays, Rowetta su X ha commentato: "Mi mancherai tantissimo. Tutto il mio amore ai ragazzi, alla famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano". Il cantante dei Charlatans, Tim Burgess, ha condiviso una foto scattata qualche giorno fa che ritrae la coppia insieme mentre festeggiano il 63° compleanno di Mounfield: "Uno dei migliori in assoluto sotto ogni punto di vista. Un amico così meraviglioso". La morte di Mounfield arriva dopo l'annuncio di una tournée nel Regno Unito, durante il quale avrebbe raccontato le sue esperienze e i suoi ricordi con gli Stone Roses e i Primal Scream a partire da settembre 2026 intitolato "The Stone Roses, Primal Scream, and Me - An Intimate Evening with Gary 'Mani' Mounfield".