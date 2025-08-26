Dopo gli esordi nel 2016 alla decima edizione del talent show X Factor, in cui si è classificata seconda, nel 2019 Gaia ha partecipato alla diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, in cui ha ottenuto la vittoria finale e il premio TIM Music per il brano Coco Chanel. Un anno dopo il primo album "Genesi" e nel 2021 la prima partecipazione al Festival di Sanremo dove si è classificata 19esima. Nello stesso anno è arrivato il secondo album "Alma" che ha visto la partecipazione di Francesca Michielin, Gemitaiz, Margherita Vicario, Tedua, Selton e Sean Paul. Tra il 2021 e il 2024 tante le collaborazioni con vari artisti, da Madame a BigMama. Nel 2023 è uscito al cinema il film Wish, che celebra i cento anni della The Walt Disney Company nel quale Gaia ha preso parte sia per quanto riguarda la colonna sonora (da lei interamente interpretata) che per il doppiaggio della protagonista Asha, insieme ad Amadeus. Nel 2025 la seconda partecipazione a Sanremo con "Chiamo io chiami tu", che si è classificata nona e poi l'esplosione social della canzone grazie al video con la coreografia di Carlos Diaz Gandia (160 milioni di visualizzazioni su TikTok). Nel marzo 2025 il terzo album "Rosa dei venti". Tredici canzoni in cui si fondono ritmi brasiliani, intimismo e testi molto personali, per la prima volta tutti in italiano.