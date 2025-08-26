La cantante annuncia il concerto-evento al Fabrique di Milano in programma per il 18 aprile 2026
© Antonio De Masi
"Nuda" è il titolo del nuovo singolo di Gaia, da venerdì 29 agosto su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Accompagnato dal videoclip su YouTube, il brano è stato scritto insieme ad Alessandro Lacava, Federica Abbate e Cripo, che ne ha curato anche la produzione ed è un viaggio nelle atmosfere oniriche e sensuali da fine estate, quando la luce si fa più morbida e ci si ritrova sospesi tra malinconia e desiderio.
Il videoclip, con la regia di Attilio Cusani, racconta la sensazione di rimanere soli ma trovare rifugio in un’immaginazione fervida, vivida e inesauribile, capace di trasportare ovunque. Le immagini scure e misteriose del teaser della clip, che la cantante ha condiviso sui social, con poche note di accompagnamento, offrono già l'anticipazione di un brano che si preannuncia intimo e intenso.
"Mi piaceva che la canzone arrivasse proprio nel momento in cui si sta uscendo dall’atmosfera dell’estate, con l’abbronzatura che comincia ad andare via e nell’aria quella sensazione di nostalgia, di saudade. Volevo creare un momento clubbing con se stessi. Mi riferisco a tutte quelle attenzioni verso se stesse, come ballare per casa mentre ti stai preparando. È un periodo in cui sto facendo parecchie cose con e per me stessa", ha spiegato Gaia A Vanity Fair parlando del brano in arrivo.
© Antonio De Masi
Dopo il malore di qualche giorno fa in Sardegna, che l'ha costretta ad uno stop improvviso del tour Estate 2025 e il messaggio ai fan sui social del 10 agosto in cui parlava di depressione, Gaia sembra adesso essere tornata apparentemente in forma per concludere il tour estivo (l'ultima data è prevista per il 13 settembre a Cuneo), per affrontare la sfida del nuovo singolo e per annunciare il concerto-evento al Fabrique di Milano in programma per il 18 aprile 2026.
Nel post di inizio agosto l'artista, 27 anni, aveva parlato di senso di vuoto, ansia e solitudine "arrivati per rimanere più del solito e che hanno preso spazio nel mio corpo come se fossero loro i proprietari di casa, si sono insediati con approccio apparentemente cortese e in poco tempo hanno dettato legge, imbavagliandomi l'anima e rendendola ostaggio. Questa ferita va fatta respirare, ossigenare. L'ansia di risolvere un problema è essa stessa un problema. Un cane che si morde la coda, un'apparente risoluzione che sotto forma di cura va ad infettare più in profondità. La bimba che è in me vorrebbe essere solo vista, amata, accettata, cercata. Senza dover per forza fare 'la brava', servire a qualcosa o qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio".
Dopo gli esordi nel 2016 alla decima edizione del talent show X Factor, in cui si è classificata seconda, nel 2019 Gaia ha partecipato alla diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, in cui ha ottenuto la vittoria finale e il premio TIM Music per il brano Coco Chanel. Un anno dopo il primo album "Genesi" e nel 2021 la prima partecipazione al Festival di Sanremo dove si è classificata 19esima. Nello stesso anno è arrivato il secondo album "Alma" che ha visto la partecipazione di Francesca Michielin, Gemitaiz, Margherita Vicario, Tedua, Selton e Sean Paul. Tra il 2021 e il 2024 tante le collaborazioni con vari artisti, da Madame a BigMama. Nel 2023 è uscito al cinema il film Wish, che celebra i cento anni della The Walt Disney Company nel quale Gaia ha preso parte sia per quanto riguarda la colonna sonora (da lei interamente interpretata) che per il doppiaggio della protagonista Asha, insieme ad Amadeus. Nel 2025 la seconda partecipazione a Sanremo con "Chiamo io chiami tu", che si è classificata nona e poi l'esplosione social della canzone grazie al video con la coreografia di Carlos Diaz Gandia (160 milioni di visualizzazioni su TikTok). Nel marzo 2025 il terzo album "Rosa dei venti". Tredici canzoni in cui si fondono ritmi brasiliani, intimismo e testi molto personali, per la prima volta tutti in italiano.
Commenti (0)