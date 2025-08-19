Malore per Gaia, salta il concerto in Sardegna

Gaia ha parlato di senso di vuoto, ansia e solitudine che "hanno preso spazio nel mio corpo come se fossero loro i proprietari di casa, si sono insediati con approccio apparentemente cortese e in poco tempo hanno dettato legge, imbavagliandomi l'anima e rendendola ostaggio. Questa ferita va fatta respirare, ossigenare. L'ansia di risolvere un problema è essa stessa un problema. Un cane che si morde la coda, un'apparente risoluzione che sotto forma di cura va ad infettare più in profondità. La bimba che è in me vorrebbe essere solo vista, amata, accettata, cercata. Senza dover per forza fare 'la brava', servire a qualcosa o qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio".