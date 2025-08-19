Malore per Gaia, salta il concerto in Sardegna

L'annuncio della cantante sui social: "Tornerò prestissimo"
Malore per Gaia che salta il concerto in Sardegna. Uno stop improvviso per il tour Estate 2025 della cantante che si sarebbe dovuta esibire il 20 agosto a Gonnesa per la quartultima tappa del suo calendario estivo che terminerà il 13 settembre a Cuneo. La stessa artista lo annuncia in un messaggio ai fan sui social.
"Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata. Ci tenevo tantissimo e mi dispiace da morire. Prometto che ritornerò prestissimo per recuperare come si deve", ha scritto sui social.
La cantante 27enne, che all'ultimo festival di Sanremo ha presentato il brano Chiamo "Io Chiami Tu", dovrebbe tornare in pista il 22 agosto a Palmi (Reggio Calabria): attualmente la data risulta confermata.
Sempre sui social il 10 agosto la cantante affidato un lungo sfogo su Instagram, in cui spicca la foto degli occhi umidi per le lacrime, dove parlava di depressione: "La diabolica trinità è venuta a farmi visita. Senso di vuoto, ansia e solitudine sono arrivati per rimanere più del solito". La cantante ha messo nero su bianco le sue riflessioni durante un viaggio in treno da Roma a Milano: "Una tratta familiare per me, per la mia primavera emozionale, i primi amori sbocciati nella città eterna, le prime responsabilità che mi richiamavano verso il freddo Nord e i primi sensi di vuoto non più colmabili da una carezza di papà o una tenera rassicurazione di mamma. Il dejavu era inevitabile. L'inquietudine pure".
Gaia ha parlato di senso di vuoto, ansia e solitudine che "hanno preso spazio nel mio corpo come se fossero loro i proprietari di casa, si sono insediati con approccio apparentemente cortese e in poco tempo hanno dettato legge, imbavagliandomi l'anima e rendendola ostaggio. Questa ferita va fatta respirare, ossigenare. L'ansia di risolvere un problema è essa stessa un problema. Un cane che si morde la coda, un'apparente risoluzione che sotto forma di cura va ad infettare più in profondità. La bimba che è in me vorrebbe essere solo vista, amata, accettata, cercata. Senza dover per forza fare 'la brava', servire a qualcosa o qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio".
