Gaetano Curreri dopo l’infarto: “Sconfitto questo grande figlio di p…”

Instagram

Sarà dimesso presto e sta decisamente meglio Gaetano Curreri. Il cantante degli Stadio ha voluto rassicurare i fan sulla sua salute e in un post social ha scritto: “Anche questo grande figlio di puttana l’abbiamo sconfitto! Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto”. Curreri era stato colpito da infarto lo scorso 30 luglio nel corso di un concerto a San Benedetto del Tronto.