Buone notizie per Gaetano Curreri: le sue condizioni migliorano, decorso positivo

Dopo la grande paura arrivano le buone notizie. Il cantante degli Stadio Gaetano Curreri, ricoverato all'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno da sabato, in seguito al malore accusato al termine di un concerto a San Benedetto del Tronto il 30 luglio, è netto miglioramento. Lo comunica in una nota l'Area Vasta 5. In precedenza gli Stadio, su Facebook, avevano riferito che Curreri aveva superato l'infarto e le sue condizioni erano migliorate.