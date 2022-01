Fumetti, asta record per Spider-Man: la prima volta con il costume nero vale oltre 3 milioni di dollari

Il successo continua ad accompagnare Spider-Man. Mentre al cinema sta raccogliendo notevoli risultati con il terzo capitolo (Spider-Man: No Way Home) del cinecomic con Tom Holland, una tavola originale di un fumetto con protagonista l'Uomo Ragno ha raggiunto la cifra record di 3,36 milioni di dollari durante un'asta da Heritage Auctions a Dallas. Si tratta di una fumetto speciale, perché qui il supereroe Marvel indossa per la prima volta il costume nero.