Annunciato Spider-Man 2: la nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales prevista nel 2023

Stando a quanto mostrato nel gameplay, Miles Morales è un personaggio diverso rispetto al videogioco di cui è stato protagonista: più maturo e, questa volta, in grado di collaborare efficacemente con Peter Parker. Le loro forze combinate sono l’unico modo per sconfiggere nemici temibili tra i quali, appunto, Venom.

I due protagonisti nel trailer sono impegnati a combattere dei nemici generici, anche se uno di loro brandisce delle spade tutt'altro che comuni. Probabilmente è gente al soldo di qualche super-criminale. Miles da sfoggio ai suoi poteri elettrici, mentre Peter usa delle braccia metalliche da ragno simili a quelle della Spider-Armor fornitagli da Tony Stark. Mentre i due lottano, una voce in sottofondo con un accento dell'est parla di sfide. Dice chiaramente che cerca qualcuno che possa essere alla sua altezza.

La voce potrebbe essere quella di Kraven il cacciatore: nei fumetti, Kraven è ossessionato dalla caccia e da Spider-Man, l'unica preda "animale" che di fatto è mai riuscita a sfuggirgli. Alla fine, alla sua domanda "Qualcuno di voi mi darà finalmente quello che desidero?" risponde da un vicolo buio niente meno che Venom, il cui ruolo tra le forze in campo a questo punto è tutto da scoprire. Di sicuro, la figura di Kraven è importante per la strategia di Marvel, visto che sarà protagonista di un film a lui dedicato in uscita, nel 2023.

È ancora presto anche per fare ipotesi su ambientazioni e trama, anche se si può dare per scontato che le vicende si svolgano a New York, con la speranza che possa essere sfruttata meglio la riproduzione - già eccellente - della città vista in Spider-Man e Spider-Man: Miles Morales, che venga introdotta un po' più di varietà e - magari - la possibilità di combattere in squadra con i due protagonisti, un po' come avveniva in giochi della serie Batman: Arkham. Il team di sviluppo, se non altro, promette nuove abilità, nuovi costumi e nuovi nemici.

Per immergerci nelle nuove avventure degli uomini ragno dovremo aspettare il 2023. Spider-Man 2 è stato infatti annunciato per quell’anno e ancora non sappiamo se sarà esclusiva PS5 o si vedrà anche su PS4. Ulteriori dettagli in merito saranno condivisi nel corso del 2022.

