Freddie Mercury, la sua Rolls-Royce all'asta per aiutare l'Ucraina

LA STORIA DELL'AUTO DI FREDDIE - Nonostante Freddie Mercury non avesse la patente, aveva una passione sfegata per le belle auto. La Rolls-Royce fu acquistata dalla Goose Productions Ltd, casa di produzione di Freddie Mercury, nel 1979. I primi anni di vita dell'auto non sono mai stati documentati e non si sa a chi era appartenuta in precedenza. Ha gli interni blu e possiede ancora la radio originale, il lettore di cassette e il telefono veicolare. Alla morte dell'istrione del rock entrato nel mito, il veicolo è stato ereditato da Kashmira Cooke, sorella del cantante.

PEZZO DI STORIA - Nick Wiles, specialista del settore auto presso RM Sotheby's, ha spiegato che la Rolls appartenuta a Mercury, "rappresenta un importante pezzo di storia". E ha aggiunto che "il fatto che i proventi della vendita andranno alla organizzazione benefica Superhumans a favore dell'Ucraina è meraviglioso".

USO E CURIOSITA' - Stando a quanto riferito dai collaboratori dell'artista, è l'auto più utilizzata da Mercury per essere portato in giro dall'autista, soprattutto per raggiungere gli studi di registrazione. Ma ha anche ospitato alcuni momenti importanti come ha ricordato Jim Beach, il manager dei Queen: "Abbiamo girato il video promozionale di 'We Will Rock You' nel giardino della nuova villa di Roger Taylor nel Surrey". E ha poi aggiunto: "Freddie arrivò a bordo della sua nuovissima Rolls. E insistette affinché firmassimo tutti i contratti seduti sui sedili posteriori dell'auto, perché questa era la prima Rolls che avesse mai posseduto".





FREDDIE MERCURY, IL MITO VIVE IN UN NUOVO INEDITO - Dopo che Brian May e Roger Taylor ne avevano dato notizia in un'intervista questa estate, sarà pubblicato il 18 novembre l'inedito "Face It Alone", prima canzone dei Queen con la voce di Freddie Mercury a vedere la luce dal 2014. Nell'album "Queen Forever" del 2014 infatti la band aveva incluso tre brani inediti con Freddie: "Let Me in Your Heart Again", "Love Kills" e "There Must Be More to Life Than This".

"Face It Alone" risale alle session dell'album "The Miracle", uscito nel 1989 due anni prima della morte di Mercury, ma fu tra le tracce scartate. Roger Taylor lo ha descritto come "un piccolo gioiello di Freddie" e Brian May lo ha definito "bellissimo e commovente".