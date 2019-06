E' stata pubblicata una versione inedita di "Time", un brano che Freddie Mercury aveva registrato nel 1986 per il concept album ispirato all’omonimo musical di Dave Clark. Quest'ultimo, produttore e amico di lunga data del leader dei Queen, ha scelto di utilizzare il titolo completo della canzone, "Time Waits For No One" , corredando il brano con un nuovo video con immagini originali di Mercury.

Il brano è stato pubblicato in una veste intima, in cui l’inconfondibile voce di Mercury è accompagnata dal solo pianoforte. Mercury registrò il brano agli Abbey Road Studios di Londra nell'ottobre 1985. Dietro al piano siedeva Mike Moran, già membro della band di Dave Clark. Da lì Mike e Freddie strinsero un legame che, negli anni successivi, li portò a collaborare nella scrittura di “Barcelona”.



Il musical "Time" debuttò con grandissimo successo al Dominion Theatre di Londra nell'aprile 1986, attirando oltre 1 milione di spettatori durante i suoi due anni di messa in scena. Il cast comprendeva, tra gli altri, Sir Laurence Olivier.



Il video della canzone fu girato proprio al Dominion Theatre, poco prima della messa in scena del musical. Il videoclip che oggi viene pubblicato è stato realizzato partendo dalle riprese originali, rimaste negli archivi per decenni.