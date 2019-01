Dal cinema al teatro: con "We Will Rock You" è sempre più Queen-mania

Il 2019 potrebbe essere l'anno dei Queen . Dopo i trionfi del biopic " Bohemian Rhapsody ", con incassi da capogiro e due Golden Globe vinti (che potrebbero essere un buon viatico per la notte degli Oscar), la musica del gruppo inglese è protagonista anche a teatro con il musical " We Will Rock You ", in tour in Italia dal 10 gennaio al 9 aprile. Senza contare che i Queen stessi, con Adam Lambert, saranno in tour negli Usa da luglio.

Il musical prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May, ha collezionato fino a oggi oltre 8 milioni di spettatori, 2.700 performance e 12 anni di repliche a Londra. Tornato in scena a ottobre nella nuova produzione concepita appositamente per l'Italia da Claudio Trotta per Barley Arts, lo spettacolo con 24 dei più grandi successi dei Queen proseguirù per tutto il 2019: a Jesolo (10 gennaio), Bassano Del Grappa (12 gennaio), Bergamo (18 gennaio), Milano (31 gennaio-3 febbraio; 7-10 febbraio; 14-17 febbraio), Genova (21-23 febbraio), Roma (27 febbraio-3 marzo), Napoli (5 marzo), Catanzaro (9 marzo), Reggio Calabria (11 marzo), Catania, (13 marzo), Bari (16-17 marzo), Firenze (22-24 marzo), Padova (29 marzo), Torino (5-6 aprile) e Gorizia (9 aprile).



Le musiche e le canzoni sono quelle originali, eseguite dal vivo da una band formatasi per l'occasione. Le canzoni sono cantate in lingua inglese mantenendo l'adattamento dei testi concepiti per il musical. La regia è di Tim Luscombe, l'allestimento scenografico è di Colin Mayes, mentre le coreografie sono ideate e curate da Gail Richardson. Nel cast ancora Salvo Vinci nel ruolo di Galileo e Alessandra Ferrari in quello di Scaramouche; Valentina Ferrari è Killer Queen, mentre Paolo Barillari è Khashoggi e Claudio Zanelli interpreta Brit. Presenti anche nel cast del 2008/2009 Loredana Fadda che interpreta Oz e Massimiliano Colonna che veste i panni di Pop.



Queen in tour - Se qualcuno poi non si accontentasse di una replica in versione musical, nel 2019 ci sarà la possibilità di ascoltare le canzoni dei Queen suonate dalla band originale (o da quello che ne rimane). May e Taylor, infatti, torneranno in tour con Adam Lambert alla voce a partire dal 10 luglio. Per il momento sono previste due mesi di date tra Canada e Stati Uniti, ma non è escluso che in autunno la tournée possa fare tappa in Europa e, quindi, anche in Italia.