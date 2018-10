"We Will Rock You", il musical dei Queen torna in Italia

A meno di dieci anni dall'ultima rappresentazione arriva in Italia "We Will Rock You", il jukebox musical con i più grandi successi dei Queen. Lo show dei Queen e Ben Elton torna nei teatri del nostro Paese a partire da ottobre, con una produzione nuova di zecca. Lo spettacolo è ambientato in un futuro distopico dominato da una multinazionale "che governa il mondo e indirizza i consumi" spiega il produttore Claudio Trotta.