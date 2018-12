"Bohemian Rhapsody", il biopic dei record: oltre 15 milioni di incassi in Italia

"Bohemian Rhapsody" si conferma così il primo incasso della stagione seguito a distanza da "Animali fantastici: I crimini di Grindelwald" di David Yates con 12.678.357 euro e da "Hotel Transylvania - Una vacanza mostruosa" di Genndy Tartakovsky con € 12.248.608 euro.



E il biopic si conferma un film da record, visto che in questi giorni ha superato i 600 milioni di dollari di incasso al botteghino mondiale, conquistando il titolo di film più visto di sempre nella storia del cinema a livello globale. La pellicola è stata nominata in due categorie, come Miglior Film e per il Migliore Attore, ai prossimi Golden Globes mentre si attende l’annuncio di eventuali nomination agli Oscar.