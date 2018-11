"Bohemian Rhapsody", arriva al cinema la storia di Freddie Mercury e i Queen

Un progetto tormentato, che ha impiegato dieci anni per vedere la luce, tra continui stop and go, cambi di protagonista, cambi di regia e difficoltà produttive. Difficoltà comprensibili perché la materia da trattare non era delle più semplici: un'icona assoluta del rock come Freddie Mercury, personalità tanto grande quanto complessa, che andava restituita nel modo migliore. Anche perché alla base del progetto ci sono gli stessi Queen, o meglio ciò che ne rimane oggi: Brian May e Roger Taylor.



Alla fine la scelta del protagonista è caduta su Malek. "Sapevo che i Queen erano un mito e Freddie un'icona e un eroe per tante persone, ma non avevo compreso completamente quanto fosse importante per tanta gente in tutto il mondo" dice l'attore. "Sono sempre stato un fan della band e di Freddie ma è stato solo quando mi sono messo a studiare per il ruolo che mi sono reso conto che loro hanno iniziato nei primi anni 70, quando avevano capelli lunghi, unghie laccate di nero e indossavano vestiti provocatorii - spiega -. Credo che molta gente identifichi Freddie con l'immagine degli ultimi anni, con i capelli corti, i baffi, la canotta e l'atteggiamento machista. E' stato incredibile scoprire tutte le sue versioni così come il suo lato più dolce".