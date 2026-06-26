Fratto X riporta la satira surreale di Rezza e Mastrella al teatro Piccolo

Sabato 27 giugno torna a Milano “Fratto X”, lo spettacolo di Flavia Mastrella e Antonio Rezza (Leoni d’Oro Biennale di Venezia 2018) con Antonio Rezza e Ivan Bellavista, la performance surreale e visionaria che intreccia satira sociale, teatro dell’assurdo e poesia contemporanea. Attraverso immagini potenti, personaggi grotteschi e dialoghi che oscillano tra ironia e disincanto, la scena diventa uno spazio in cui si riflettono le contraddizioni del nostro tempo. Ne nasce un viaggio poetico e spiazzante nell’assurdo contemporaneo, dove il “fratto” diventa riduzione del senso e perdita progressiva di complessità.