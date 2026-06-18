Canti popolari e composizioni moderne cinesi si intrecciano sul palco del Petruzzelli di Bari nello spettacolo "Incontro d'Oriente"

"A quarant’anni dalla firma - ha detto sul palco il sindaco, Vito Leccese - Bari e Guangzhou continuano a dimostrare come il dialogo tra culture diverse possa trasformarsi in una concreta opportunità di crescita, conoscenza e collaborazione reciproca. Il legame che unisce le nostre città rappresenta un patrimonio prezioso, costruito nel tempo grazie a relazioni istituzionali, culturali e umane che hanno saputo superare le distanze geografiche. In questo percorso si inserisce anche la prossima apertura a Bari dell’Istituto Confucio, centro dedicato alla diffusione della lingua e della cultura cinese e alla promozione degli scambi accademici e culturali tra Cina e Italia”.