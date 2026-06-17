Cultura, morto a 87 anni lo storico Carlo Ginzburg

Lo storico di fama mondiale era nato dall'unione tra l'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e la grande scrittrice Natalia Ginzburg, nata Levi. Si era formato all'Università di Pisa e alla Normale, poi al Warburg Institute di Londra. È stato professore di Storia moderna all'Università di Bologna e ha insegnato negli Stati Uniti ad Harvard, Yale, Princeton e alla Ucla. Attraverso i suoi studi ha insegnato a leggere la storia partendo dai dettagli, dalle voci marginali, esplorando ad esempio la Shoah attraverso l'analisi delle radici dell'antisemitismo e della falsificazione storica, come nei Protocolli dei Savi di Sion.