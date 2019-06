Franco Zeffirelli, aperta a Firenze la camera ardente per l'ultimo saluto

ADDIO AL MAESTRO 17 giugno 2019 12:28 Franco Zeffirelli, aperta a Firenze la camera ardente per lʼultimo saluto Il feretro è arrivato al salone dei 500, in Palazzo Vecchio

Il feretro di Franco Zeffirelli è arrivato a Palazzo Vecchio di Firenze, dov'è stata allestita la camera ardente, accolto dal lungo applauso di una folla di qualche centinaio di persone, che si è radunata sull'arengario, in piazza Signoria. La camera ardente, nel Salone dei Cinquecento, sarà aperta fino alle 23 e poi domani, dalle 9.00 alle 10.30, per rendere omaggio al regista scomparso. I funerali in Duomo sono fissati per le 11.00 di domani.

IL CORDOGLIO PER LA MORTE DEL MAESTRO

L'ULTIMA APPARIZIONE PUBBLICA



Il feretro del regista, scomparso sabato all'età di 96 anni, è stato accolto dal gonfalone della cittaà di Firenze, dalla giunta comunale al completo e dallo squillo delle chiarine: queste hanno poi lasciato il posto ad arie scelte di Maria Callas, il sottofondo musicale scelto per la camera ardente. Su un grande schermo scorrono immagini di ritratti di Zeffirelli, scattati in ogni parte del mondo. Già prima dell'arrivo del feretro si era formata una fila di un centinaio di persone rimaste in attesa dell'apertura: fra i primi ad arrivare, il soprintendente del Maggio Musicale Fiorentino Cristiano Chiarot, lo stilista Ermanno Daelli e l'imprenditore Toni Scervino, fondatori della maison fiorentina Ermanno Scervino, e il presidente della LegaPro di calcio Francesco Ghirelli.

PROCLAMATO IL LUTTO CITTADINO - Per il giorno del funerale (il 18 giugno) il sindaco Dario Nardella ha proclamato il lutto cittadino per rendere omaggio "a uno dei più grandi esponenti della cultura mondiale", un fiorentino dal carattere "verace" e una "passione instancabile per il lavoro e per la sua città dove tornava appena poteva, dove ha creato il centro-museo che custodisce il suo patrimonio artistico e dove sarà sepolto".



AI FUNERALI ATTESI TANTI AMICI E COLLEGHI - Per l'ultimo saluto al maestro, tra i nomi fatti filtrare tra i possibili presenti ai funerali di domani, si parla delle gemelle Kessler e di Massimo Ghini, che con Gianni Letta, Carla Fracci, Andrea Bocelli e altri parteciparono a Firenze all'inaugurazione della Fondazione Zeffirelli due anni fa. Tra gli altri nomi fatti quello dell'ex direttore del Metropolitan Opera House di New York Joe Volpe e di Leonard Whiting, interprete con Olivia Hussey del "Romeo e Giulietta" cinematografico di Zeffirelli.



SARA' SEPOLTO NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA - Il regista sarà poi tumulato nella cappella di famiglia al cimitero monumentale delle Porte Sante, a San Miniato al Monte, dove riposano altri fiorentini illustri: da Carlo Lorenzini (meglio conosciuto come Carlo Collodi) a Vasco Pratolini, da Giovanni Spadolini a Paolo Poli. Qui riposa anche Mario Cecchi Gori, il produttore cinematografico che fu patron della Fiorentina, la squadra di cui Zeffirelli è stato un accanito tifoso tutta la vita..

