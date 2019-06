Il ministro Bonisoli: “Zeffirelli, un genio dei nostri tempi”

IL CORDOGLIO DEL MONDO POLITICO E NON SOLO



Zeffirelli, spirito libero. La sua attività ha attraversato e influenzato il Novecento, e trasferito nel tempo attuale un culto per la bellezza - nel cinema, nel teatro, nell'opera - che è inseparabile dall'essere italiani. Zeffirelli è stato un italiano, fiorentino, cittadino del mondo, innamorato di Roma". Sono le parole di Francesco Rutelli, presidente dell'Anica, in ricordo del regista scomparso.



"Con la morte di Zeffirelli se ne va un altro grande del Novecento, un classico, un esponente di primo piano del patrimonio culturale ed artistico del nostro Paese". Così il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, non appena appresa la notizia della morte del regista fiorentino.



"Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di un grande uomo". Lo ha detto il nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo aver appreso a New York della morte di Franco Zeffirelli. "Tutta la Fiorentina - si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club viola - piange la scomparsa del maestro Franco Zeffirelli. Genio fiorentino del teatro e del cinema e grande tifoso della 'Viola'".



"Una perdita enorme per il mondo del cinema e per la tutta la cultura italiana. La scomparsa del maestro Zeffirelli conclude la vita di un grande uomo che con la sua opera ha segnato, dal dopoguerra, la storia del teatro e della cinematografia italiana, ma lascia una importante eredita' culturale che tutto il mondo ci invidia e che abbiamo il dovere e l'opportunità di valorizzare e tramandare". Così Lucia Borgonzoni, sottosegretario al Mibac con delega al Cinema, commenta la morte di Franco Zeffirelli.



Ernesto Magorno, senatore Pd su Twitter: "L'Italia perde un maestro, uno dei suoi figli migliori che con il suo lavoro ha dato lustro a tutti noi: Franco Zeffirelli".



"Salutiamo Franco Zeffirelli, scomparso oggi. Il suo sguardo originale e la sua forza narrativa resteranno scolpiti per sempre, nella storia del cinema italiano e internazionale". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi.