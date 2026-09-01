Già il giorno precedente, quando le ricerche di Loia si erano concluse, Neri aveva risposto ai messaggi di vicinanza con un semplice cuore spezzato. Da allora ha preferito non aggiungere altre dichiarazioni pubbliche. Secondo quanto riferito dal quotidiano, l'attrice sta vivendo queste ore lontano dai riflettori e dalle consuete attività quotidiane. La morte improvvisa del compagno ha interrotto una relazione che Neri aveva sempre mantenuto molto riservata. I due erano stati visti insieme soprattutto in occasioni informali, come passeggiate mano nella mano per le strade di Roma, senza trasformare la loro storia in un elemento costante della cronaca mondana.