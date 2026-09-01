Francesca Neri ha scelto poche parole per commentare la morte di Silvano Loia, il manager scomparso in mare a Montalto di Castro. "Sono devastata dal dolore", ha scritto l'attrice in risposta alla richiesta del Corriere della Sera di raccontare questo momento. Una frase breve, arrivata dopo giorni segnati dalle ricerche dell'uomo e dal ritrovamento del suo corpo, che restituisce la difficoltà con cui Neri sta affrontando la tragedia.
Il silenzio dopo la tragedia
Già il giorno precedente, quando le ricerche di Loia si erano concluse, Neri aveva risposto ai messaggi di vicinanza con un semplice cuore spezzato. Da allora ha preferito non aggiungere altre dichiarazioni pubbliche. Secondo quanto riferito dal quotidiano, l'attrice sta vivendo queste ore lontano dai riflettori e dalle consuete attività quotidiane. La morte improvvisa del compagno ha interrotto una relazione che Neri aveva sempre mantenuto molto riservata. I due erano stati visti insieme soprattutto in occasioni informali, come passeggiate mano nella mano per le strade di Roma, senza trasformare la loro storia in un elemento costante della cronaca mondana.
Con Loia era arrivato un nuovo equilibrio
La relazione con Silvano Loia era iniziata dopo una fase particolarmente complessa nella vita dell'attrice. Neri aveva infatti alle spalle la separazione da Claudio Amendola, con cui aveva condiviso circa 25 anni di matrimonio e avuto il figlio Rocco.
Anche la fine della loro relazione era stata affrontata con discrezione. Né Neri né Amendola avevano scelto di alimentare pubblicamente polemiche o accuse reciproche, mantenendo riservati gli aspetti più personali della separazione. Con Loia, invece, l'attrice sembrava aver trovato una nuova serenità. La coppia aveva scelto di vivere il rapporto lontano dall'esposizione mediatica, proteggendo la propria quotidianità e limitando le apparizioni pubbliche.
Gli anni difficili della malattia
Prima dell'incontro con Loia, Neri aveva dovuto affrontare anche un periodo molto complicato sul piano personale a causa della cistite interstiziale, una patologia cronica e invalidante di cui aveva parlato nella sua autobiografia.
La malattia aveva inciso profondamente sulla sua vita. L'attrice ha raccontato di aver passato mesi interi "a giocare a burraco online di notte". Ha poi spiegato di voler essere lasciata sola per "proteggere Claudio e nostro figlio Rocco, altrimenti non ce l'avrei fatta neppure io, che ero il capofamiglia che si occupava di tutto".
Quando la fase più acuta della malattia era finalmente passata, Neri aveva descritto quella sensazione come una sorta di ripartenza: "Sto meglio, mi sento rinata, felice di essere me stessa".
Dalla carriera cinematografica alla vita lontano dai set
Francesca Neri aveva costruito una lunga carriera cinematografica lavorando con registi come Pedro Almodóvar, Bigas Luna, Pupi Avati, Mimmo Calopresti, Paolo Genovese, Massimo Troisi e Carlo Verdone. Dopo gli anni trascorsi davanti alla macchina da presa, aveva però scelto di allontanarsi progressivamente dai set.
L'attrice aveva spiegato di sentirsi ormai libera dalla necessità di compiacere gli altri e di voler vivere in maniera più autentica. Non aveva però rinunciato alla creatività, valutando anche la possibilità di proseguire il proprio percorso nel cinema come produttrice. È in questa fase più privata della sua vita che era arrivato il rapporto con Loia, un legame vissuto senza particolare esposizione pubblica e che sembrava averle restituito una dimensione di serenità dopo gli anni segnati dalla malattia e dalla separazione.
La morte di Silvano Loia a Montalto di Castro
Loia è morto dopo essere entrato in mare a Montalto di Castro. La sua scomparsa aveva fatto scattare le ricerche, proseguite per ore fino al ritrovamento del corpo. Ora Neri si trova ad affrontare il lutto per la perdita del compagno senza affidare alla stampa lunghi racconti o dichiarazioni sulla loro relazione.