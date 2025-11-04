Claudio Amendola ritrova il sorriso: “Non sono più solo”

I Cesaroni emozionano Giffoni, Claudio Amendola: "Ritornate ad abbracciarvi"
Il cuore dell’attore batte di nuovo, ma per chi resta un mistero
Claudio Amendola è innamorato. Dopo la fine del lungo matrimonio con Francesca Neri, l’attore romano ha confessato di vivere un periodo di grande equilibrio e serenità sentimentale. Ospite di "Verissimo", Amendola ha stupito il pubblico con una rivelazione inaspettata: "Vivo un momento serenissimo della mia vita", ha detto con un sorriso.
Amendola in tv ha ammesso: "Non sono da solo, ma vivo una cosa molto, molto privata". E poi ha aggiunto: "Della mia grandissima serenità sono molto geloso". Parole che lasciano intuire un nuovo capitolo nel suo cuore, anche se di nomi e dettagli, per ora, nessuna traccia.
Già un anno fa, Claudio Amendola era stato paparazzato insieme alla costumista Giorgia Guglielman, di quindici anni più giovane, conosciuta sul set della fiction "Il Patriarca 2". Che sia proprio lei la donna misteriosa che lo ha riportato al sorriso? L’attore, però, preferisce mantenere il massimo riserbo e godersi la sua ritrovata felicità lontano dai riflettori.
Nonostante la separazione ufficiale, Amendola e Francesca Neri restano uniti da un profondo affetto. I due, sposati dal 2010 e genitori di Rocco, hanno chiuso la loro storia dopo venticinque anni d’amore, ma senza rancori né tensioni. "Siamo rimasti in buoni rapporti", ha spiegato l’attore, aggiungendo che l’ex moglie "sta bene", nonostante la lunga battaglia con la cistite interstiziale cronica, una malattia dolorosa e invalidante.
Le ragioni della rottura restano un mistero. Già nel 2023, sempre a Verissimo, Amendola aveva raccontato con sincerità: "La vita è bizzarra, non credevo mai di poter interrompere la storia con Francesca. Sarà comunque per sempre la pagina, il libro più importante della mia vita… Le vorrò più che bene per tutta la vita". Anche Francesca Neri, qualche mese dopo, aveva espresso la sua serenità: "Sto molto bene, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà". Il loro addio, avvenuto nell’ottobre 2022 con un accordo extragiudiziale firmato al tribunale di Roma, è stato uno dei più pacifici e maturi del mondo dello spettacolo.
