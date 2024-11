Nemo è anche un uomo molto ambizioso e orgoglioso, due caratteristiche in cui Amendola si è ritrovato a fare i conti nella sua vita: "Ho avuto un periodo di onnipotenza abbastanza lungo, in cui il successo non lo quantificavo per quello che era ma per quello che mi dava. Per fortuna poi è passata. Ora la mia ambizione è essere felice. Anche l'orgoglio è bello e giusto, ma ogni tanto ti porta fuori strada e andrebbe messo nel cassetto. A volte ti dà grande soddisfazione: sono orgoglioso anche di tante cose che non sono andate bene".