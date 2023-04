Claudio Amendola: "Francesca Neri potrebbe essere un enorme rimpianto"

"Sono dispiaciuto di non essere riuscito a mantenere il patto che avevamo". Ospite a "Verissimo", Claudio Amendola parla della separazione da Francesca Neri, a cui è stato legato per 25 anni. "Alcune decisioni per quanto dolorose, se vengono prese, hanno delle motivazioni".

"Non credevo di poter interrompere la nostra storia, ma è successo, e la vita va vissuta e accettata per quello che è", continua l'attore romano, ben consapevole di poter andare incontro in futuro a un ipotetico pentimento. "Potrebbe essere un enorme rimpianto. Con Francesca ho scritto il libro più bello della mia vita. Le vorrò bene per sempre, più che bene".