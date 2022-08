Francesca Michielin e il suo nuovo fidanzato Davide Spigarolo, i primi scatti insieme

Lui si chiama Davide Spigarolo, è un osteopata e personal trainer e sembra perdutamente innamorato della cantante. Come mostrano i teneri scatti che lui ha condiviso su Instagram. A svelare la love story in corso, infatti, non è stata la giovane artista, sempre molto riservata su quello che riguarda la sua vita privata, bensì lui. Sul profilo social della Michielin però un'immagine in cui l'ombra di lei è accanto a quella di un uomo, ha insospettito i fan, che sono subito andati a cliccare sul tag del misterioso accompagnatore, thespiga, appunto, che corrisponde al signor Davide Spigarolo.

Tra passeggiate al cospetto delle Dolomiti sull'Alpe di Siusi, teneri sguardi e dolce abbracci, come mostrano le foto pubblicate dal personal trainer, i due sembrano davvero essere nel pieno di una love story con tantissimi cuoricini. "So much for summer love and saying 'us'", ha scritto accanto alle immagini Davide, citando Taylor Swif: "così tanto per un amore estivo e dire 'noi'".

Gli scatti condivisi dalla Michielin invece mostrano momenti di grande relax, tra tisane, lettura, paesaggi e una fresca birra bevuta sull'erba. A confermare che la cantante noon fosse sola in vacanza sarebbe bastata anche solo la didascalia scritta accanto alle foto: "Non basterà settembre per dimenticare le di cose che ci siamo detti".Non c'è dubbio che la futura giudice di X Factor sia proprio nel bel mezzo di una relazione d'amore.Non solo montagna per i due piccioncini però. Prima degli scatti dall'Alto Adige Spigarolo aveva già condiviso una fotografia con un romantico abbraccio in riva al mare da Lussipiccolo in Croazia: "Invisible string", che significa "legame invisibile", come il titolo di un brano di Taylor Swift.

Periodo particolarmente felice questo per Francesca che a febbraio si è laureata con una tesi su Charles Mingus, contrabbassista, pianista e compositore di jazz statunitense, in canto jazz al Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto con il massimo dei voti. A fine giugno ha lanciato un nuovo singolo, "Bonsoir" che parla, guardacaso proprio di amori estivi, di ancore, trasformazioni ed evoluzioni.