Torna "Francavilla è Jazz", cinque giorni con artisti di blasone internazionale

Giovedì 4 sarà la volta di Giuseppe Bassi 5et Featuring Javier Girotto & Daniel Karlsson – “Kanata”, gruppo diretto da Giuseppe Bassi, fra i più stimati contrabbassisti jazz italiani degli ultimi vent’anni, e completato da quattro eccezionali partner: Nanaco Tarui (violino), Javier Girotto (sax soprano e quena), Daniel Karlsson (pianoforte) e Nicola Angelucci (batteria). “Kanata”, che tradotto dal giapponese vuol dire «andare oltre», è un fascinoso melting pot stilistico incentrato sull’amore di Bassi per la terra nipponica, autore di quasi tutti i brani presenti in questo nuovo progetto, unitamente alla vibrante mediterraneità espressa da Girotto e alle sonorità eteree, tipicamente scandinave, che sgorgano dal pianismo di Karlsson. Un viaggio immersivo, dunque, in cui si alternano stati d’animo differenti e in contrasto fra loro.