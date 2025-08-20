Torna Isola Edipo, il festival tra musica e cinema

Grazie alla collaborazione con Giornate degli Autori e Fondation Cartier andrà in scena un programma di proiezioni e una masterclass nell’ambito de Il Cinema dell’Inclusione tra visione e formazione per riflettere su funzione e potere delle arti visive nella costruzione di un immaginario che attraversa un mondo sempre più frammentato. A caratterizzare questa edizione sarà una pluralità di voci di artisti e artiste - Céline Sciamma, Caroline Poggi e Jonathan Vinel - che si confronteranno su funzione e potere delle arti visive nella costruzione di un immaginario che attraversa un mondo in decomposizione.