Il Kaulonia Tarantella Festival nel segno di Morgan: "L'arte è messaggio di pace"

Sarà Morgan, insieme a Mimmo Cavallaro, a ricoprire il ruolo di direttore artistico della nuova edizione del Kaulonia Tarantella Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale del Sud Italia e che si tiene dal 21 al 24 agosto. La presenza di Morgan rappresenta un valore aggiunto straordinario per questa edizione: la sua ecletticità, sensibilità artistica e profonda conoscenza musicale offriranno al pubblico un percorso unico di valorizzazione della cultura popolare, riscoprendola con occhi nuovi, in un continuo dialogo tra tradizione e innovazione. Il tema della pace sarà il filo conduttore di tutte le serate del Festival, perché, come ha dichiarato lo stesso Morgan: "L'arte è il contrario assoluto di guerra".
Un messaggio potente e necessario in un'epoca in cui la cultura deve essere un presidio di umanità e dialogo. La musica diventa così veicolo di unione e speranza, un ponte tra le radici del passato e la visione di un futuro possibile. "Quando i membri di una comunità escono di casa e si ritrovano tutti insieme per condividere l'ascolto della musica siamo di fronte al momento più nobile e alto della civiltà umana in assoluto - sottolinea Morgan -. Quello è il comportamento più evoluto della società, la dimostrazione pratica del concetto di pace: l'ascolto collettivo della musica".
Il festival animerà il centro storico dalle ore 18:00 fino all’alba con un fitto programma di spettacoli, danze, workshop e momenti di incontro culturale. Le attività inizieranno presso l’affresco bizantino dove, dalle ore 19:00 alle ore 21:30, si svolgeranno presentazioni di libri, performance e approfondimenti musicali. Gli appuntamenti preserali prenderanno vita in Piazza Seggio per poi culminare con i grandi concerti in Piazza Mese, teatro di esibizioni di artisti nazionali e internazionali, e con le danze che proseguiranno fino al mattino nello storico “Sperone di Caulonia”.
Questo il programma dei concerti sul palco di Piazza Mese
21 agosto
Movimento Terra · Calabria Orchestra con Morgan · Cantori di Carpino
22 agosto
Tarantella di Montemarano · Sarafine · L’Orchestraccia
23 agosto
Carlo Faiello · Lina Sastri · Son’abballu
24 agosto
Mimmo Cavallaro e Morgan · Nour Eddine Fatty · Pietro Cirillo · Marcello Cirillo
