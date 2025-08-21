Il Kaulonia Tarantella Festival nel segno di Morgan: "L'arte è messaggio di pace"

Sarà Morgan, insieme a Mimmo Cavallaro, a ricoprire il ruolo di direttore artistico della nuova edizione del Kaulonia Tarantella Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale del Sud Italia e che si tiene dal 21 al 24 agosto. La presenza di Morgan rappresenta un valore aggiunto straordinario per questa edizione: la sua ecletticità, sensibilità artistica e profonda conoscenza musicale offriranno al pubblico un percorso unico di valorizzazione della cultura popolare, riscoprendola con occhi nuovi, in un continuo dialogo tra tradizione e innovazione. Il tema della pace sarà il filo conduttore di tutte le serate del Festival, perché, come ha dichiarato lo stesso Morgan: "L'arte è il contrario assoluto di guerra".