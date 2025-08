Vision Open Air, a Milano i pesi massimi del djing da Laurent Garnier a Peggy Gou

Sabato 13 settembre Vision Open Air propone con un tridente di grande livello, formato dai dj Jamie Jones, capace di combinare house, techno e funk, e Joseph Capriati (che suoneranno in modalità b2b) e Silvie Loto. Giovedì 25 settembre arriva Peggy Gou. Con il passare degli anni la coreana è diventata non soltanto una delle dj più riconoscibili a livello globale, ma anche un’icona di moda e stile in tutto il mondo. Ha collaborato con diverse griffe, ha fondato il suo brand KIRIN, per tacere della sua collaborazione con Tequila Don Julio per una limited edition. Tutto questo mentre Peggy Gou si imponeva a suon di serate e di hit in tutto il mondo, grazie a tracce quali “(It goes like) Nanana” e set in festival assoluti quali Glastonbury e Coachella.