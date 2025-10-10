Frah Quintale: "Ho imparato che l'amor proprio è sapersi ascoltare"

"Con Colapesce anche è stato un po' così - continua -, c'era questo brano che inizialmente era partito da una sessione per il suo progetto e poi alla fine non è andato in porto, ma il ritornello era rimasto appunto libero. Io solitamente poi i featuring, quando sento di avere detto tutto su una traccia, è lì che cerco il featuring, perché secondo me forzare il ritornello piuttosto che la seconda strofa non è una cosa che faccio, andare a cercare delle forzature e quindi però ho dei brani che magari a cui tengo, a cui mi affeziono e che magari appunto sento che hanno bisogno di un twist in più o magari di una persona che può aiutarmi a sviscerare un argomento e appunto con Colapesce un po' è stato così".