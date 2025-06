Coez ritorna alle origini e al pop degli anni Novanta con "1998"

La tracklist di 1998 si apre con Nessun Tramonto, ballad pop che introduce nel mood che accompagnerà tutto l’album. Qualcosa di grande è il racconto dei sogni e delle speranze che accompagnano tutti per poi trovarsi a fare i conti con la realtà, l’album prosegue con Dentro al Fumo brano, prodotto da Davide Simonetta, dalle sonorità urban nel quale Coez cerca di dare senso a un’esistenza spesso frammentata e caotica. Con Non dire no torna la collaborazione con Riccardo Sinigallia, già produttore di uno dei precedenti album di Coez (Non erano fiori, 2013), che in pieno mood 1998 ha riportato le influenze musicali di quegli anni in un brano dove dolcezza e malinconia si fondono in un’esortazione alla comprensione, resa viva da un crescendo musicale che accompagna le confessioni dell’artista. Il cuore nostalgico dell’album è Estate 1998: brano cardine che ha ispirato l'intero mood e il titolo dell'album che descrive in maniera vivida, tra piazze di periferia, adolescenti in fuga e il tempo passato in strada, gli anni più travolgenti della vita del cantautore. Mal di te e Ti manca l’aria sono i due singoli che hanno anticipato il disco: il primo più classico, legato a una quotidianità dolente e riconoscibile, il secondo più etereo e intimo, con una ballad che riflette la difficoltà dei distacchi. In Roma di notte, Coez si unisce a Franco126 e Tommaso Paradiso per una dedica affettuosa e amara alla capitale: la città diventa specchio dei protagonisti, sfondo e complice delle loro notti confuse. Seguono due brani prodotti dal produttore e musicista bergamasco okgiorgio (Giorgio Pesenti) che introducono nel lato più tagliente dell’album: con Mr. Nobody tra sarcasmo e dolore, Coez racconta alienazione e sogni sgretolati, mentre in Senza te lo spazio si svuota e tutto suona dissonante, come un’anima fuori posto. Inverno 1998 riprende e completa il racconto estivo, ma con toni più freddi e consapevoli, una sorta di epilogo giovanile che sa di crescita e disincanto. A chiudere, Il tempo vola è un addio malinconico, un brano finale che riflette sull’attesa e sull’inevitabile passare delle cose, con un beat avvolgente e scuro che accompagna le ultime parole di 1998.