Coez torna con "Mal di te": "Una canzone con le lacrime dentro"

Il videoclip di "Male di te" - una produzione Borotalco TV, per la regia di Marco Proserpio - è ambientato in aeroporto, un luogo ideale per catturare l'atmosfera di movimento e cambiamento che rappresenta questa nuova partenza per Coez: la canzone infatti dà il via a un anno che lo vedrà protagonista di nuova musica e nuove collaborazioni. Sul finale Coez si dirige verso l’uscita dell’aeroporto, dove ad accoglierlo, - a simboleggiare proprio la chiusura di un vecchio capitolo e l’inizio di uno nuovo, compare una scritta che suggerisce l’arrivo nei prossimi mesi di un nuovo progetto.