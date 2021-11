01 novembre 2021 10:20

Morte sul set, Halloween in famiglia per Alec Baldwin | "Costumi last minute per regalare un giorno di festa ai figli"

Dopo l'incidente mortale sul set, l'attore Alec Baldwin si è concesso un Halloween in maschera in famiglia con i sei figli e la moglie Hilaria. Proprio quest'ultima ha pubblicato su Instagram le immagini della giornata, commentando: "Fare i genitori in questo momento è un'esperienza intensa, per non dire altro. Oggi ci siamo radunati per regalare loro una vacanza. Costumi last minute... un po' di confusione... ma erano così felici che hanno scaldato il mio cuore di mamma"