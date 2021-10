Una chiesetta western, Alec Baldwin in versione pistolero e qualche membro della troupe intorno. E' questa l'ultima istantanea della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, uccisa accidentalmente da alcuni colpi di pistola sul set di "Rust". A diffonderla su Facebook è stato il tecnico delle luci Serge Svetnoy, che ha inconsapevolmente immortalato l'amica e collega per l'ultima volta.

La foto ritrae Alec Baldwin in abiti di scena e alcuni membri della troupe dentro una chiesetta in New Mexico. Tra gli addetti ai lavori c'è anche Halyna di fronte all'attore, girata di spalle e con un berretto in testa. Non è chiaro se la foto sia stata scattata appena prima dell'incidente o nelle ore precedenti.

Nei giorni scorsi l'autore della foto, il tecnico delle luci Serge Svetnoy, aveva pubblicato su Facebook un commovente messaggio in cui affermava di essere proprio di fianco ad Halyna nel momento della morte: "Ero di fianco a lei durante la sparatoria fatale, l'ho presa tra le mie braccia quando era a terra. Il suo sangue era sulle mie mani".

"Ho lavorato con lei (Halyna) in quasi tutti i suoi film. Abbiamo condiviso cibo e acqua, ci siamo bruciati sotto il sole e gelati nella neve durante le riprese. Ci prendevano cura l'uno dell'altra e posso dire con certezza che era mia amica", ha scritto Svetnoy.

Il suo punto di vista sulla tragedia è ben chiaro: "E' colpa della negligenza e della non professionalità. La negligenza della persona che avrebbe dovuto controllare l'arma, della persona che avrebbe dovuto dire che l'arma era carica e di quella che avrebbe dovuto verificare l'arma prima di portarla sul set. Il risultato è stato la morte di un essere umano".