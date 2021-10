Morte sul set: l'arma con cui ha sparato Alec Baldwin era stata usata poco prima con pallottole vere

La pistola che ha ucciso sul set del film "Rust" la direttrice della fotografia Halina Hutchins e ferito il regista Joel Souza in New Mexico era stata usata poche ore prima da membri della troupe con munizioni vere. Secondo una fonte citata dal sito "The Wrap", la pistola, insieme ad altre, era stata usata per fare "plinking", termine usato per definire l'atto di sparare a lattine di birra o altri bersagli con pallottole vere per passare il tempo.